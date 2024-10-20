「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第４戦、巨人４−１ＤｅＮＡ」（１９日、東京ドーム）巨人が七回にセーフティースクイズ、野選と敵失に乗じて３点を奪い接戦にケリをつけた。決勝点となったスクイズは岸田が初球をあっさり決めたもの。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「牽制球などで探りを入れる必要があった」と語り、ＤｅＮＡサイドのノーマークぶりに首をかしげた。◇◇ＤｅＮＡにはスキがあったと言わ