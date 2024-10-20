ロブ・ロウ氏が観戦報告【MLB】メッツ 12ー6 ドジャース（日本時間19日・ニューヨーク）ドジャースは18日（日本時間19日）、ニューヨークのシティフィールドで行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第5戦に敗れた。この試合をスタンドで観戦していたのは、本拠地でのシリーズで何度も中継局に紹介されていた人気俳優。試合後には自身のSNSで観戦を報告した。チームとともに、約4000キロの大移動で応援に駆け付けた。スタン