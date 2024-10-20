「BCNランキング」2024年10月7日〜13日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）2位PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）3位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）4位PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）5位IXY 650 ブラックIXY650(BK)（キヤノン）6位IXY 650 シルバーIXY650(SL)（キヤノン）7位