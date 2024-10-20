俳優の清原果耶が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『マイダイアリー』（毎週日曜後10：15）が、きょう20日に放送スタートする。【動画】『マイダイアリー』幕開け…いきなり清原果耶&佐野勇斗がキス冒頭5分公開ABCテレビ制作の日10枠は、これまで『日曜日の夜ぐらいは…』から『素晴らしき哉、先生！』まで、良質なオリジナルドラマにこだわってきた。秋の新作は、「青春時代を経験したすべての人」へ贈