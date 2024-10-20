横浜市青葉区の住宅であった強盗殺人事件で、神奈川県警は20日朝、千葉県印西市木下、自称個人事業主の宝田真月（まづき）容疑者（22）を強盗殺人容疑で横浜地検に送検した。県警によると、「やったことに間違いない」と容疑を認めているという。押収された宝田真月容疑者の車両=2024年10月20日午前8時38分、青葉警察署、稲葉有紗撮影宝田容疑者は首謀者らから匿名性の高い通信アプリで指示を受け、自身の車を運転して現場へ行