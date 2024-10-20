ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）に敗戦し、フェザー級に転向したスティーブン・フルトン（３０＝米国）と、ルイス・ネリ（２９＝メキシコ）の対戦を熱望する声が高まっていると米メディア「ＥＳＳＥＮＴＩＡＬＳＰＯＲＴＳ」が報じた。フルトンは井上戦後に階級を上げて、９月１４日のフェザー級初戦に判定で勝利。ネリはまだ試合に復帰していないが、フェザー級に転向する方針だ。