GLIM SPANKYが11月27日、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースする。同ベストアルバムの10周年記念限定盤(Blu-ray)と初回限定盤(DVD)に全編収録されるライブ映像『＜The Goldmine Tour 2024＞ at 東京・日比谷公園大音楽堂 (2024.3.24)』のダイジェストが公開となった。◆GLIM SPANKY 動画 / 画像＜The Goldmine Tour 2024＞は2024年3月24日、東京・日比谷公園大音楽堂で行われた公演だ