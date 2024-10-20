¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿(C)Getty Images¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ10·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè5Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ë6¡Ý12¤ÎÂçÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û2»î¹çÏ¢È¯¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó3¾¡1ÇÔ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤ÇÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ï¥Æ¥£¤ÎÂçÍðÄ´¤Ç»î¹ç¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿