実写映画『ボルテスV レガシー』（全国公開中）を手がけたフィリピンの映画監督マーク・A・レイエス・V（正式表記はマーク A. レイエス V）が来日インタビューに応じ、原作アニメ「超電磁マシーンボルテスV」（1977〜1978）をリスペクトして制作した渾身の合体シーンについて語った。「超電磁マシーンボルテスV」は、選ばれし5名の若者が合体ロボットに搭乗し、地球に襲来したボアザン帝国の侵略軍に立ち向かうさまを描い