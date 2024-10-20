カンタス航空は、エアバスA380型機の運航を拡大し、アメリカ路線の輸送能力を拡大する。客室改修を経たエアバスA380型機2機をの運用を2025年8月から再開することなどにより、アメリカへの輸送能力を13％増やす。これにより上級座席は30％多くなる。また、ブリスベンにボーイング787-9型機を配備し、2025年8月11日からロサンゼルス、オークランド線に投入し、プレミアムエコノミークラスを含む多くの座席を提供する。ロサンゼルス線