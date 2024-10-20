【MLB】メッツ 12−6 ドジャース（10月18日・日本時間19日／ニューヨーク）【映像】大暴投にメッツ指揮官、怒り心頭の瞬間大暴投に対して、監督が今にも怒号を飛ばしそうなほど怒り心頭だった。ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でメッツとのリーグチャンピオンシップシリーズ第5戦に先発出場すると、2回の第2打席は、初球にワイルドピッチで三塁走者が生還。ファンは「大谷くんの威圧感すごっ」と大谷目線で盛り上がった