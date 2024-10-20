「翌日お仕事がない時や子どもを寝かしつけた後は、ナチュラルワインタイム！」というほど、ワイン好きな佐々木希さん。日本にあるワイナリーに定期的に訪れ、ナチュラルワインを巡る旅を楽しんでいる。今年7月に開設した自身のYouTubeチャンネル「佐々木希（仮）」では、ワインを楽しむオフの姿や自宅で料理をする様子なども公開。連載第10回目は、自宅のキッチンで料理をする動画が話題になっている佐々木さんの、「おうちごはん