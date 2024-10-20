◇F1第19戦米国GP予選（2024年10月19日テキサス州オースティンサーキット・オブ・ジ・アメリカズ＝1周5.513キロ）予選が19日（日本時間20日）に行われ、RBの角田裕毅は2戦ぶりの2回目（Q2）敗退で11番手につけた。予選1回目（Q1）は最初のタイムアタックがトラックリミット違反でタイムを抹消されたものの、11番手で通過。Q2は同僚に復帰したリアム・ローソン（ニュージーランド）の真後ろでトウ（スリップストリーム