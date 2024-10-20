名古屋・千種警察署（20日午前2時すぎ） 19日の夜、愛知県警千種警察署で、ゴミ集積所が燃える不審火がありました。警察は放火の可能性があるとみて捜査しています。 警察によりますと、19日午後11時前、千種警察署の敷地内にあるゴミ集積所から火と煙が出ているのを男性署員が見つけました。 火はおよそ15分後に駆け付けた消防により消し止められましたが、木製のゴミ箱と中にあったシュレッダーゴミの一部が焼けま