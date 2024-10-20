雑貨店「3COINS」（株式会社パルグループホールディングス）が9月から、一部店舗とオンラインショップでメンズ雑貨の展開を始めている。「3COINS MEN」ではこれまでの特徴だったアースカラーから一転、黒やシルバーの商品が並ぶ。ネット上では一部に厳しい声も見られるが、均一ショップの強みであるラインナップの拡大を目指すと思われる。その戦略やいかに。（フリーライター鎌田和歌）女性向けのイメージが強いからこそ？賛否
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