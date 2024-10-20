久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地時間10月19日に開催されたラ・リーガの第10節で、ジローナと敵地で対戦。44分にキャプテンのミケル・オジャルサバルがヘッドで奪った１点を守り切り、１−０で勝利を収めた。日本代表帰りの久保は、過密スケジュールによる疲労も考慮されたのか、ベンチスタート。ピッチに立ったのは65分からだった。いつも通り右ウイングに入った日本代表MFは、何度かドリブルで持ち込んだものの、