Image: Apple 新しい接着技術によってバッテリー交換がしやすくなったそう。これまで、iPhoneのバッテリーを取り外すには、接着剤を温めながらうまく剥がす必要がありました。これがなかなか難しいようで、DIY修理をする人たちにとって大きな悩みの種でした。接着剤の剥がしやすさが改善iPhone 16と16 Plusに使われている新しい接着技術は、低電圧をかけることで粘着が弱まるというもの。セ