巨人の山崎伊がCSファイナルS第5戦に先発する。自身ポストシーズンの登板はプロ入り初めて。レギュラーシーズンでは今季DeNA戦に4試合先発し、3勝0敗、防御率3・00。通算でも17試合10勝3敗、防御率2・12と相性がよく、昨年10月4日からは4連勝中だ。ただ、個人別の対戦成績を見ると、今季は梶原と桑原に5打数3安打（被打率・600）、佐野に8打数3安打（同・375）、宮崎に11打数4安打（同・364）と主力に打ち込まれている。チ