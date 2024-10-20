重賞を2勝したミッキーチャームの2番仔となるミッキージュエリー(牝2、栗東・中内田充正厩舎)が、日曜京都4Rの2歳新馬(芝1600m内回り)でデビュー勝ちを狙う。 ミッキージュエリーは父エピファネイア、母ミッキーチャーム、母の父ディープインパクトの血統。母は19年の阪神牝馬SとクイーンSの覇者。18年の秋華賞は逃げてアーモンドアイの2着だった。