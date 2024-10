AIで課題を作成したことがばれて罰を与えられた子どもの両親が、「生徒手帳に『AIを使うな』とは書いていない」という事実を根拠に、罰を下した学校に対して判断を撤回するよう求める裁判を起こしました。Parents Sue School That Gave Bad Grade to Student Who Used AI to Complete Assignmenthttps://gizmodo.com/parents-sue-school-that-gave-bad-grade-to-student-who-used-ai-to-complete-assignment-2000512000Hingham Pub