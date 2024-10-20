ワン・ダイレクションのリアム・ペインさんが31歳で急死した。メンバーのルイ・トムリンソン、ナイル・ホーラン、ハリー・スタイルズと元メンバーのゼイン・マリクが18日までにグループのインスタグラムに、リアムさんに向けたメッセージを掲載した。日本公式アカウント「One Direction Japan」も18日にX（旧ツイッター）に日本語訳とともにメッセージを掲載した。 【写真】も