大志を抱いて海を渡る。12月から活動拠点を米国へ移すことを発表している、ゆりやんレトリィバァ（33）。磨いてきた芸や感性、その姿の全てをぶつける覚悟で憧れの地へ向かうという。9月に配信開始され好評を博しているNetflix主演ドラマ「極悪女王」での裏話、次の目標へむけた今の思いなどを赤裸々に語った。【松尾幸之介】★“ロサンジェラス”渡米へ向け、すでにレギュラー番組の多くを卒業した。今は残る仕事や現地での家探し