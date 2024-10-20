J1リーグ第３４節 湘南２(０−１)１ 広島15:03キックオフレモンガススタジアム平塚入場者数12,303人試合データリンクはこちら後半アディショナルタイム、ゴールを決められ呆然とする広島イレブン。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。