クラシックウイナー2頭の半妹となるフィヤール(牝2、栗東・藤原英昭厩舎)が、日曜京都4Rの2歳新馬(芝1600m内回り)でデビュー勝ちを目指す。 フィヤールは父リアルスティール、母ドバイマジェスティ、母の父Essence of Dubaiの血統。母は10年の米G1・BCフィリー&メアスプリントの勝ち馬。半兄のアルアインは17年の皐月賞と19年の大阪杯、同じくシャフリヤールは21年の日本ダ&#1