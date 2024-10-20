Nivedita Bhattacharjee［ベンガルール１４日ロイター］ - インド政府は、宇宙ビジネスを巡る競争に参入するための計画を進めている。高官らによると、米スペースＸのような大手企業と真っ向対決するのではなく、宇宙データの処理、小型衛星の製造、その安価な打ち上げに重点を置く戦略だ。中でも通信、農業、商品など、質の高いデータが貴重な資源となる分野に向け、費用対効果の高いサービスとハードウエアを提供するこ