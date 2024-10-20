Peter Hobson[クーマ（オーストラリア）１７日ロイター] - オーストラリアの首都キャンベラから南に約１００キロのクーマに、豪食肉加工大手ビンダリー・フード・グループの食肉加工施設がある。室内は冷蔵庫並みに冷やされ、帽子、手袋、青いプラスチック製エプロンを着けた２０人ほどのスタッフが、屠畜されたばかりの食用牛をわずか数分で切り分け、箱詰めしている。施設の加工数は１日約２００頭と２年前の３０ないし