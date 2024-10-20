19日夜、名古屋の千種警察署で、敷地内にあるごみ集積所の可燃ごみにライターで火をつけて燃やしたとして、無職の男（48)が逮捕されました。 【写真を見る】名古屋・千種警察署敷地内のごみ集積所で可燃ごみ燃える放火の疑いで男（48)を逮捕 逮捕されたのは、名古屋市守山区の無職、右田輝祥容疑者（48）です。 警察によりますと右田容疑者は19日午後11時前、千種警察署北側の駐車場に設置されたごみ集積所の可燃ごみな