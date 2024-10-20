19日夜、愛知県豊明市で道路を横断していた親子が乗用車にはねられ、母親（52)が死亡し、娘（22)が重傷を負いました。 【写真を見る】道路を横断中の親子が車にはねられ、母親が死亡22歳の娘が重傷愛知・豊明市 19日午後9時過ぎ、豊明市二村台で、道路を横断していた親子が乗用車にはねられました。 この事故で2人は病院に運ばれましたが、豊田市に住むフィリピン国籍のシマダ・ジュビリン・ディアマさん（52）が頭を強く打っ