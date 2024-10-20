58年の長き裁判を経て、無罪の判決が確定した袴田巌さん(88)。10年前、袴田さんの裁判のやり直しと釈放を命じた裁判官がいました。再審請求で静岡地裁の裁判長を務めた村山浩昭さんです。 【写真を見る】「死刑というものを背負わせてきた証拠はこんなもの」袴田巖さんの釈放を決めた裁判長が見た「5点の衣類」の「色」 ＜村山浩昭元裁判官＞ 「無罪らしくて、長かった」 村山さんは2014年、再審、裁判のやり直しを決めた裁