今週も引き続き、開催競馬場は「東京・京都・新潟」の3場。 重賞はふたつ。まず土曜日に、東京競馬場で芝マイルのGII戦・富士S(GII・東京・芝1600m)。そして日曜日に3歳クラシック3冠目となる長距離戦GI菊花賞(京都・芝3000m)が行われる。 今年は、皐月賞馬ジャスティンミラノは不在となるが、ダービー馬ダノンデサイルは出走予定。トライアル戦を経由した馬、夏の成長馬などと最後の一冠を競うことになる。