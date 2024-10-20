元大阪府知事の橋下徹氏が２０日、レギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）を休んだ。キャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーが「レギュラーコメンテーターの橋下徹さんはお休みです」と告知した。休んだ理由を明かすことはなかった。