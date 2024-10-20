サッカードイツ1部リーグ、ハイデンハイム戦で今季初ゴールを挙げたボルシアMGの板倉滉（手前左）＝19日、メンヘングラッドバッハ（ゲッティ＝共同）【ミュンヘン共同】サッカーのドイツ1部リーグで19日、ボルシアMGの板倉滉はホームのハイデンハイム戦で0―1の前半22分に今季初ゴールを挙げ、フル出場で3―2の勝利に貢献した。フライブルクの堂安律は本拠地のアウクスブルク戦で1アシストを記録し、後半32分までプレー。試合