ジローナ戦の後半、攻め込むレアル・ソシエダードの久保（左）＝ジローナ（共同）【ジローナ（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで19日、レアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのジローナ戦に1―0の後半20分から出場した。チームはそのまま勝った。