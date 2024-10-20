出雲駅伝３区で１位を争う（右から）山川拓馬（駒澤大学）、黒田朝日（青学大）、辻原輝（國學院大）Photo by SportsPressJP/AFLO出雲駅伝はアンカー勝負で國學院大の平林清澄（４年）が駒澤大の篠原倖太朗（4年）に競り勝ち、２度目の優勝を飾った。駒澤大は昨年よりも選手層が薄くなり、トラックシーズンで主力選手の状態が上がらないことから前評判は高くなかった。だが、出雲では青学大や國學院大と優勝争いを演じ、３連