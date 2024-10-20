10月17日、俳優の西田敏行さん（享年76）が亡くなった。西田さんと言えば、数々の映画やドラマで活躍する一方、人気バラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」（朝日放送）の2代目局長（2001年1月から19年11月）を務めていたことも有名だ。【画像】ストライプ入りのジャケット姿...若い頃の西田敏行さんを見るそんな人気番組の初代プロデューサーの松本修氏（74）が、西田さんとの思い出を語った。笑顔の西田局長（「探偵！ナ