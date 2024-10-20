【MLB】メッツ 12−6 ドジャース（10月18日（日本時間10月19日））【映像】大谷、“悪球打ち”パワースイング10月18日（日本時間10月19日）に米・ニューヨーク州ニューヨークにあるシティ・フィールドで行われたニューヨーク・メッツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が披露した悪球打ちのヒットが、野球ファンの間で注目を集めている。2-8、ドジャース6点のビハインドの4回表に迎えた