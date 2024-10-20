サウジ・プロフェッショナルリーグ第7節が19日に行われ、アル・イテハドに所属する元フランス代表FWカリム・ベンゼマが6試合連続ゴールを記録した。現在36歳のベンゼマは、リヨンでプロキャリアを開始し、2009年からレアル・マドリードで長く活躍。チャンピオンズリーグなど数多くのタイトル獲得に貢献し、2022年にはバロンドールを受賞した経歴を持つ。昨年7月にレアル・マドリードからアル・イテハドへ移籍したベンゼマは