ナ・リーグの優勝決定シリーズ第６戦は２０日（日本時間２１日）に再び場所をロサンゼルスに戻し、行われる。１９日（同２０日）は移動日で前日会見と練習が行われた。１８日（同１９日）の第５戦に勝ち、２勝３敗で突破に望みをつないだメッツのメンドサ監督は、シリーズ開幕戦で１回１／３で３失点ＫＯされて以来、出番のない千賀滉大投手（３１）について「昨日と同様だ」と第６戦もブルペン待機させることを明言し「どこで