来る総選挙は、自民党総裁の石破茂首相と野党第一党・立憲民主党の野田佳彦代表がともに「保守」を自任する政治家としてぶつかり合う。だがこの2人、果たして“本物の保守”なのか。漫画家の小林よしのり氏が、石破首相について分析する。＊＊＊わしはずいぶん早くから、石破氏には期待をかけていたんだよ。安倍晋三的なネトウヨ議員ではないと思っていたからね。本当の保守であれば、日本の皇統を守るためには「女性