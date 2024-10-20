宮崎空港の誘導路で不発弾が爆発した問題で、国土交通省は２０日未明、緊急の磁気探査に反応した地点１か所を試掘して確認した結果、局所的に堆積した砂鉄が原因だったと明らかにした。現場のＳ６誘導路を埋め戻し、同空港は２０日朝から通常通りの運用を再開する。