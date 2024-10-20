サッカーのオランダ1部リーグで19日、フェイエノールトの上田綺世はアウェーのゴーアヘッド・イーグルス戦で3―0の後半13分に2試合連続となる今季3ゴール目を決めた。同28分までプレーし、チームは5―1で快勝した。（共同）