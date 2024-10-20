この漫画は書籍『うちを無料ホテル扱いする義妹がしんどい』(著者：あおば)の内容から一部を掲載しています（全11話）。 ■これまでのあらすじ義母の介護をきっかけに、さえの家に義妹一家が泊まりに来ることに。到着早々、義妹の子どもたちが新築の壁にチョコをつけ、夫と義弟が掃除をするも、義妹は「慌てすぎ」と無神経な発言をします。昼食後、夫と義弟は義母の様子を見に義実家へ行き、さえは不安を感じます。義妹の子どもた