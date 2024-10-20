ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2024年10月18日（日本時間19日）ニューヨーク・メッツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠シティ・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ワールドシリーズ出場に王手をかけていたドジャースは敵地でメッツに大敗し、対戦成績が3勝2敗となった。 先発フラハティが3回までに8