集英社のティーン向けメディア「Seventeen（セブンティーン）」が、一般応募型の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン 2024」の結果を19日、千葉県・幕張メッセで開催された「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER」のステージにて発表した。【写真】それぞれのソロカットも563倍の倍率から選ばれた「ミスセブンティーン 2024」受賞者5名これまでに北川景子、広瀬すず、中条あやみ、八木莉可子、桜田ひよりら