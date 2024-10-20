キャンピングカー仕様に改造した38万円の軽自動車で日本一周の旅をするカップルYouTubeチャンネル「軽バン生活」が、秋田県や青森県で夏祭りを楽しむ様子を収めた動画を公開した。 参考：【写真】「癒やされます」38万円の軽バンで日本一周…夏祭りを堪能したカップルYouTuberの“生活の様子” 「軽バン生活」は、「あかね」と「はやと」による登録者40万人超のカップルYouTuber。2020年12月の活動開始以来、キャンピ