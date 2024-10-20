海の眺望を楽しめる大江戸温泉物語Premium伊勢志摩の大浴場（筆者撮影）かつてお台場で人気を博した温泉テーマパーク「大江戸温泉物語」を懐かしく思う方は多いのではないだろうか。東京都との借地権契約の満了により、お台場の施設は2021年9月に閉館したが、その運営会社である「大江戸温泉物語」グループは、現在も東日本を中心に37の温泉宿・温浴施設を運営している。この「大江戸温泉物語」グループと、西日本を中心に29の温泉