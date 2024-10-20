石窯の上に並んだ茶瓶でチャイナキを調理する2代目店主のワヒドさん（右）ら＝2024年8月、アフガニスタンのカブール（共同）アフガニスタンの首都カブールの旧市街。人がすれ違うのもやっとの細い路地が入り組む。一角にある狭い階段を上がると、郷土料理「チャイナキ」の老舗ワヒド・レストランがある。小さな茶瓶チャイナックに羊肉や秘伝のスパイスを詰め、まきが燃える石窯の上で約4時間、じっくり煮込む。肉は臭みが消え、