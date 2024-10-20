2021年のクーデター以降、軍と民主派・少数民族の武装勢力による戦闘が激化しているミャンマー。内戦状態が長期化するなか、麻薬をめぐる深刻な問題も広がっている。いまや世界最大の麻薬密造拠点となったミャンマーの国境地帯を取材すると、“新種の薬物”が流通しているとみられることも分かった。ミャンマー軍の関与も疑われる麻薬ビジネスの闇に迫る。【写真を見る】新薬物“ハッピーウォーター”とは？「強力で危険」 日本へ