1966年に静岡県でみそ製造会社専務一家4人が殺害された事件をめぐり、強盗殺人罪などで死刑確定後に再審裁判で無罪になった元プロボクサー袴田巌さん（88）の半生をたどるドキュメンタリー映画「拳（けん）と祈り」が、19日から全国で上映されている。映画の一場面。浜松市の自宅で笑顔の袴田秀子さん（左）と巌さん©Rain field Production再審裁判の開始が認められないなどの厳しい現実や、姉の秀子さん（91）と過ごす穏