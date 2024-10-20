短期決戦の総選挙は、はや終盤に入った。最初のうちは“裏金議員”に対して厳しい姿勢を見せていた石破茂・首相も、結局非公認としたのは12人にとどまり、裏切られた気持ちを抱える有権者もいるのではないだろうか。そんな時に効果的なのが「落選運動」だ。【表】小選挙区で敗北すれば即落選「批判を受ければ落選しやすい」候補ランキング（26〜41位）有権者が他の有権者に呼びかけて、候補者を落選させる運動であり、原則的